الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية مدينة العين تحقّق تعافياً بنسبة 99% من الحالة الجوية نهاية مارس

بلدية مدينة العين تحقّق تعافياً بنسبة 99% من الحالة الجوية نهاية مارس
1 ابريل 2026 16:22

أعلنت بلدية مدينة العين عن نجاحها في تحقيق نسبة تعافٍ عالية بلغت 99%، وذلك بعد إغلاق غالبية البلاغات الواردة خلال الحالة الجوية، التي شهدتها المدينة خلال الفترة من 21 ولغاية 27 مارس الماضي، في إنجاز يعكس مستوى عالٍ من الاحترافية والكفاءة التشغيلية.

وأوضحت البلدية أن فرقها الميدانية تعاملت بكفاءة وسرعة مع 2394 بلاغاً متنوعاً، شملت سقوط أشجار وأعمدة الإنارة، وتجمعات مياه، وحفر في بعض الطرق وانهيارات جانبية في الطرق والمناطق غير الحضرية، وتمت معالجة هذه البلاغات دون تسجيل أي تأثيرات جسيمة على السلامة العامة، الأمر الذي يعكس فاعلية منظومة الاستجابة للطوارئ ومستوى الجاهزية لدى الفرق المختصّة.

وجاءت هذه الجهود في ظلّ ظروف جوية متقلبة، حيث شهدت المدينة هطول أمطار مختلفة الشدة والغزارة ومستمرة في بعض الأحيان على كافة منطقة العين، كانت ذروتها فجر يوم الجمعة، حيث شهدت المدينة هطول أمطار شديدة الغزارة على المدينة واستمرت بغزارة استثنائية إلى الساعة 5 فجراً، مصحوبة برياح تصل سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة، وقد نجحت فرق الطوارئ الميدانية في احتواء الآثار بسرعة وكفاءة عالية متواصلة، بما يؤكد على جودة البنية التحتية واستمرارية الخدمات.

وأكدت البلدية أنها بادرت فور صدور التنبيهات الجوية إلى تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة، والتي تستند إلى منظومة تنسيق متكاملة بين فرق الطوارئ الداخلية في إدارات الطوارئ واستمرارية الأعمال والتشغيل والصيانة والإدارات الفنية المستجيبة، وبالتعاون والتنسيق المباشر مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وعدد من الجهات المعنية، بما يضمن سرعة التحرك والاستجابة الفورية لمختلف البلاغات.

وارتكزت الخطة التشغيلية على تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستباقية، شملت فحص وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، والتأكد من جاهزية شبكات الصرف والتأكيد على سلامة السواتر الترابية والسدود، إلى جانب توزيع المضخات والمعدات في المواقع الحيوية التي قد تشهد تجمعات مائية، وتم كذلك تنبيه المقاولين ورفع درجة استعدادهم، لضمان التدخل السريع عند الحاجة.

المصدر: وام
العين
بلدية مدينة العين
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©