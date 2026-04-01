"الشارقة للآثار" تؤكد جاهزيتها لحماية مواقع التراث الثقافي من المنخفضات الجوية

أكدت هيئة الشارقة للآثار كفاءة منظومتها في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال من خلال تعاملها مع المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة مؤخرًا بما أسهم في الحد من الآثار المحتملة وضمان سلامة المواقع الأثرية والمناطق التاريخية بإمارة الشارقة وذلك في إطار التزامها بحماية مواقع التراث الثقافي وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الحالات الطارئة.

وثمّنت الهيئة الجهود التي بذلها فريق إدارة الأزمات والكوارث والفرق المساندة في الهيئة من خلال تفعيل خطة إدارة الطوارئ وخطة استمرارية الأعمال ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية إلى جانب تقييم المخاطر بصورة مستمرة ومتابعة مؤشرات التأثير على مواقع التراث الثقافي المادي والمرافق التابعة للهيئة.

وشملت الجهود تنفيذ تقييمات ميدانية عاجلة للمواقع الأثرية والمناطق التاريخية ومراجعة المخاطر المرتبطة بالأمطار وجريان الأودية والرطوبة وتأثيرها على المباني التاريخية واللقى الأثرية مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العناصر الأثرية المكشوفة وتأمين المخازن والمختبرات والمستودعات إضافة إلى متابعة أنظمة التصريف والكهرباء والسلامة في مواقع التراث الثقافي المادي.

كما تضمنت الإجراءات تفعيل غرف المتابعة والتنسيق وضمان استمرارية الخدمات والعمليات الحيوية وتطبيق خطط التعافي واستعادة الأعمال إلى جانب توثيق أي آثار أو أضرار محتملة والمحافظة على قواعد البيانات والسجلات الأثرية والأنظمة الرقمية بما حدّ من الآثار المحتملة للمنخفض الجوي وأسهم في الحفاظ على سلامة المواقع الأثرية والمناطق التاريخية والمرافق التابعة للهيئة.

وأشادت الهيئة بالرعاية والمتابعة الحثيثة التي حظيت بها الإمارة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة خلال فترة المنخفض الجوي مؤكدةً أن توجيهاتهما السامية أسهمت في تعزيز الجاهزية وتسريع الاستجابة.