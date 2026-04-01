أجواء صحوة ورطبة غداً وبعد غدٍ وفرص لتشكل الضباب

هالة الخياط (أبوظبي)

تشير التوقعات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، أن الدولة ستشهد الأيام المقبلة حالة من التقلبات الجوية تتخللها فترات من الغيوم وفرص لتشكل الضباب، مع نشاط ملحوظ للرياح في بعض الأيام، إضافة إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة مع نهاية الأسبوع، خاصة في المناطق الشمالية والساحلية.

وفي تفاصيل الحالة الجوية، أوضحت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، أن الدولة شهدت أمس أجواءً صحوة إلى غائمة جزئياً، مع تكاثر السحب أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية خلال ساعات النهار، فيما ساد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وكان البحر مضطرباً أمس حيث تراوح الموج بين المتوسط والمضطرب في الخليج العربي، بينما كان الموج في بحر عُمان متوسطاً إلى مضطرب.

وتوقع المركز أن يستمر الطقس اليوم بين الصحو والغائم جزئياً، مع أجواء رطبة خلال الليل وصباح اليوم التالي، ما يزيد احتمالية تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

كما تنشط الرياح أحياناً نهاراً، وقد تكون مثيرة للغبار، في حين يبقى البحر مضطرباً صباحاً في الخليج العربي، ويتحسن تدريجياً ليصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عُمان.

أما غداً الجمعة فتسود أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، مع استمرار الرطوبة ليلاً وصباح السبت، وفرص لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً، فيما يكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج.

وتتزايد السحب تدريجياً يوم السبت المقبل ليصبح الطقس غائماً أحياناً، خاصة على المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خلال الليل وصباح الأحد، إضافة إلى أجواء رطبة ليلاً وصباح الاثنين في بعض المناطق.

وتنشط الرياح مساءً على البحر، ما يؤدي إلى اضطراب الموج في الخليج العربي، في حين يبقى خفيفاً إلى متوسط في بحر عُمان. كما يُتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأحد، مع تحوّل الرياح من شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة.