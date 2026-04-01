«تدوير لمواد البناء والهدم» تحصل على أربع شهادات آيزو في الإدارة المتكاملة

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت منشأة إعادة تدوير مواد البناء والهدم التابعة لمجموعة تدوير على أربع شهادات «آيزو» معترف بها دولياً ضمن مجالات متكاملة لأنظمة الإدارة، وهي: ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وISO 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، وISO 45001:2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية.

ويرتفع إجمالي عدد شهادات «آيزو» التي حصلت عليها مجموعة تدوير إلى 19 شهادة، بإضافة هذه الشهادات.

وتؤكد هذه الشهادات تكامل أنظمة الإدارة في المنشأة، وتعزّز حوكمة التشغيل في مختلف جوانب العمل، بدءاً من آليات تحديد المخاطر وإدارتها، مروراً بتعزيز معايير السلامة، وصولاً إلى متابعة الأداء البيئي وجهود تحسينه المستمرة.

وقال جون غرينجر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «تدوير»: يعكس هذا الإنجاز فعالية الحوكمة التشغيلية لديهم، والتزامهم بالجاهزية والسلامة والاستدامة في عملياتهم على مستوى المنشأة، حيث إن إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال محاور أساسية لديهم.