«كهرباء الشارقة» تجري 19 ألف اختبار جودة للمياه

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال عام 2025، فحص عينات المياه في مختلف المناطق والمحطات للتأكد من جودتها ومطابقتها لمواصفات ومعايير منظمة الصحة العالمية، حيث تم فحص 11.842 ألف عينة في المختبر الرئيس لجودة المياه، بالإضافة لفحص 7.240 ألف عينة في مختبرات محطات المياه والتحلية، وأكدت نتائج الفحوص المخبرية المكثّفة التي أُجريت على عينات المياه سلامتها التامة ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة محلياً ودولياً.

ويأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية «الهيئة» لتقديم خدمات المياه بأعلى معايير الجودة، والمتابعة المستمرة للشبكات.

وأكد المهندس عبدالرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن «الهيئة» تُسّخر إمكاناتها الفنية والتشغيلية لتزويد المشتركين دائماً بمياه شرب ذات جودة عالية وبمعايير توافق منظمة الصحة العالمية، وتحرص دائماً على مواكبة التقدم العلمي في فحص جودة المياه، للحصول على مياه ذات جودة عاليه، مشيراً إلى أن صحة وسلامة القاطنين في الإمارة هي أولوية «الهيئة» القصوى، إذ لا نكتفي بإنتاج المياه فقط، بل نعمل على ضمان وصولها إلى كل منزل بأعلى المعايير والمواصفات.

وتابع: «الهيئة» تعتمد على 6 مختبرات تتضمن مختبر جودة المياه الرئيس في محطة الرحمانية لتحلية المياه، و5 مختبرات فنية في محطات المياه الأخرى لمراقبة جودة المياه والحفاظ عليها من بداية التحلية وحتى وصولها للمشتركين.

وأكد أن «الهيئة» وفّرت عدداً من القنوات لاستقبال أي ملاحظات عن جودة المياه للمختبر، وهي كالتالي: الاتصال المباشر على قسم جودة المياه، التواصل مع مركز الاتصال التابع لـ«الهيئة» والتقديم في موقع «الهيئة» الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

وناشد الجمهور والشركات والجهات المعنية ضرورة التواصل مع قسم جودة المياه بإدارة محطات المياه والتحلية في حالة وجود أي ملاحظات تتعلق بجودة المياه، ليتم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.