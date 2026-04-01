عدد اليوم
أعداد القادمين للدولة عبر مطارات ومنافذ دبي المختلفة تفوق المغادرين

محمد المري
2 ابريل 2026 01:06

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن أعداد القادمين للدولة في الوقت الراهن عبر مطارات ومنافذ دبي المختلفة تفوق المغادرين، مما يؤكد على مكانة الإمارات وجهةً مفضلة للعيش والعمل والاستقرار. 
وأشار المري، في تصريحات عقب جولة ميدانية على المنافذ البرية والجوية في دبي، قام بها للاطلاع على سير العمل واستعدادات الفرق المعنية، إلى أن ما يشهده المطار من كفاءة وتنظيم هو انعكاس لنهج عمل يومي تتبعه جميع الدوائر والوزارات في الدولة.
وذكر أن تطوير منظومة العمل في المنافذ وقطاعات المتابعة يعكس التزام «إقامة دبي» بترجمة توجهات القيادة الرشيدة إلى خدمات متقدمة ومستدامة، قائمة على الابتكار والاستباقية، وتحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات وتعزيز أمن المجتمع.
وأكد أن ما تحقق من مستويات متقدمة في الأداء يعكس احترافية الكوادر، وكفاءة التكامل المؤسسي، وقدرتهما على دعم رؤية دولة الإمارات في الريادة العالمية، وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة في جودة الحياة والخدمات الحكومية.  
وقال: «منظومة العمل في ظل الظروف الحالية، تتميّز بالجاهزية العالية وتكامل الأدوار».  

