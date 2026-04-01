الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن طحنون: أبطال خط الدفاع الأول على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف التحديات

سلطان بن طحنون: أبطال خط الدفاع الأول على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف التحديات
1 ابريل 2026 20:18

أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس ادارة مكتب فخر الوطن, أن "أبطال خط الدفاع الأول في الإمارات على أهبة الاستعداد وجاهزية تامة للتعامل مع مختلف التحديات الراهنة، مشيداً بالكفاءة العالية والتفاني الكبير الذي يظهره العاملون في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي والأمني والخدمي.

 

وأوضح معاليه في تصريح صحفي أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في بناء منظومة متكاملة من الجاهزية والاستجابة السريعة، قادرة على حماية المجتمع وضمان استمرارية الحياة الطبيعية حتى في أصعب الظروف التي يتعرض لها في ظل العدوان الايراني السافر.

 

وأضاف أن ما يقدمه أبطال خط الدفاع الأول يمثل نموذجاً مشرفاً في العطاء والإخلاص، ويعكس القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على المسؤولية والتضحية.

 

وأشار معاليه إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التكاتف والتلاحم المجتمعي، مؤكداً أن وعي المجتمع والتزامه بالإرشادات والتعليمات يعزز من قدرة الدولة على تجاوز التحديات بكفاءة واقتدار.

 

واختتم معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان تصريحه بالتأكيد على أن دعم القيادة الرشيدة لأبطال خط الدفاع الأول سيظل ركيزة أساسية لتعزيز أمن واستقرار الدولة، مشدداً على أن الإمارات ستبقى نموذجاً عالمياً في الجاهزية والمرونة في مواجهة الأزمات.

المصدر: وام
مكتب فخر الوطن
خط الدفاع الأول
الإمارات
