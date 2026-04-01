«تريندز» ينظّم حواراً استراتيجياً رابعاً حول الحرب في الشرق الأوسط

2 ابريل 2026 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

ينظّم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، اليوم، حواره الاستراتيجي الرابع بعنوان: «الحرب في الشرق الأوسط: كيف ترى أميركا اللاتينية الأزمة؟».
ويهدف الحوار، الذي يُعقد عن بُعد من الساعة 5:00 إلى 6:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات (10:00 صباحاً بتوقيت بعض دول أميركا اللاتينية)، إلى تحليل كيفية قراءة دول أميركا اللاتينية لتطورات الحرب في الشرق الأوسط.
وتفتتح الحوار اليازية الحوسني، باحثة ونائب رئيس قطاع الشؤون الإدارية والإعلام في «تريندز»، ويدير الجلسة الرئيسة الدكتور باولو بوتا، مدير مكاتب تريندز الافتراضية في أميركا اللاتينية، والتي تحمل عنوان: «تداعيات الصراع: اضطرابات سلاسل الإمداد، وضغوط الطاقة، والاستقرار الاستراتيجي».
ويشارك في الحوار، الذي يُنظَّم عبر مكاتب «تريندز» الافتراضية في أميركا اللاتينية، عدد من الخبراء البارزين من البرازيل، والأرجنتين، وتشيلي، وبنما.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، أن تنظيم هذا الحوار يأتي ضمن سلسلة الحوارات الاستراتيجية، التي يحرص المركز من خلالها على فتح قنوات تواصل فكري مع مختلف مناطق العالم، في مرحلة دولية دقيقة تتسم بتعقيد الأزمات وتشابك المصالح.
وقال: فهم مواقف أميركا اللاتينية من تطورات الشرق الأوسط بات يحظى بأهمية متزايدة، في ظلّ التحولات الجارية في النظام الدولي، مؤكداً أن التفاعلات العالمية لم تعُد محصورة في نطاق جغرافي محدد، بل أصبحت مترابطة بشكل عميق، مما يتطلب تبنِّي مقاربات تحليلية متعددة الزوايا لفهم طبيعة الأزمات الراهنة وتداعياتها المستقبلية.

