«تريندز» يناقش اليوم سيناريوهات وتطورات الحرب في الشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار جهوده البحثية لتقديم فهم معمّق وتحليل علمي دقيق لمجريات وتطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، ينظّم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، اليوم، عبر مكتبه في دبي، حواره الإستراتيجي الخامس تحت عنوان «الحرب في الشرق الأوسط.. سيناريوهات وتطورات التصعيد»، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والمحللين المتخصّصين في الشأن الإقليمي والدولي.

وينظّم المركز مناقشات الحوار عبر مساحة منصة «إكس» X Spaces، عند التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات، بمشاركة الدكتور فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، والكاتب والمحلل سياسي محمد خلفان الصوافي، والكاتب الصحفي محمد الحمادي، والكاتب والمحلل السياسي عبدالله الجنيد، والأكاديمي والكاتب بالشأن الخليجي والعربي الدكتور عيسى العميري، والباحث والإعلامي الدكتور سليمان الهتلان، والإعلامي والكاتب السياسي نديم قطيش، وشما القطبة، الباحثة في «تريندز»، ويدير النقاش فهد المهري، الباحث الرئيسي في «تريندز».

ويسعى حوار «تريندز» الاستراتيجي الخامس إلى تحليل الأزمة الراهنة في المنطقة .

وقال الدكتور الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الحوار الاستراتيجي الخامس «الحرب في الشرق الأوسط.. سيناريوهات وتطورات التصعيد» يأتي في لحظة فارقة وتوقيت دقيق وبالغ الحساسية لتحليل تداعيات الحرب بالشرق الأوسط واستشراف السيناريوهات المستقبلية، حيث تشهد المنطقة العربية منذ أكثر من شهر تصعيداً غير مسبوق .