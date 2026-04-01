برئاسة سيف بن زايد .. الإمارات تشارك في الدورة الـ43 لمجلس وزراء الداخلية العرب

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي عقدت عبر الاتصال المرئي، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في الدول العربية الشقيقة، وممثلي جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، إلى جانب وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

وأشار سموه خلال كلمته إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متسارعة، في ظل الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة التي استهدفت دول الخليج ودولاً شقيقة وصديقة.

وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بخير، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وكفاءة وجاهزية القوات المسلحة، وتكاتف مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين، بالإضافة إلى متانة العلاقات مع الدول الصديقة.

وقال سموه: "انطلاقاً من التنسيق الوثيق مع أشقائنا في دول الخليج العربي، فإننا نؤكد جاهزيتنا الكاملة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة متى ما دعت الحاجة إيماناً بواجب الأخوة والمصير المشترك خاصة في أوقات الأزمات".

وأكد سموه أن صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، شدد على أن "أمن الإمارات وسيادتها في مقدمة الأولويات، وأن نهج الدولة القائم على الحكمة والتوازن مستمر، وذلك حرصاً على تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر والتحديات ".

وأعرب سموه في ختام كلمته عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر شهداء الوطن والواجب، وللمدنيين ضحايا الاعتداءات الإيرانية السافرة والغادرة، سائلاً الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى، وأن يحفظ الأوطان والشعوب من كل سوء، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها تقرير الأمانة العامة عن أنشطتها بين الدورتين الثانية والأربعين والثالثة والأربعين، وتقرير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمالها خلال الفترة ذاتها.

كما استعرض الاجتماع مشروع المرحلة الثانية من الإستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة بين دورتي المجلس الثانية والأربعين (2025)، والثالثة والأربعين (2026)، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.





