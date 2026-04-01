تعاون بين «أبوظبي للصحة العامة» و«نوفو نورديسك»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز أبوظبي للصحة العامة اتفاقية تعاون مع «نوفو نورديسك»، لترسيخ نهج الوقاية في إدارة الوزن، وذلك من خلال دعم البرنامج الشخصي المتكامل لإدارة الوزن في الإمارة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تبنّي أنماط حياة صحية قائمة على الكشف والتدخل المبكر.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، بما يعكس التوجّه نحو تبنّي حلول صحية مستدامة ترتكز على الوقاية وتحسين جودة الحياة، عبر نماذج رعاية أكثر تكاملاً وارتباطاً باحتياجات المجتمع.

ويركّز التعاون بين الجانبين على دعم وتوسيع تطبيق البرنامج المتكامل لإدارة الوزن على مستوى منظومة الرعاية الصحية، من خلال تمكين أطباء الأسرة ومختصي الرعاية الصحية باعتبارهم نقطة الاتصال الأولى مع أفراد المجتمع، وتعزيز دورهم في الاكتشاف المبكر، والتوجيه الصحيح. ويستند البرنامج الشخصي لإدارة الوزن إلى نهج متكامل يضع الفرد في صميم الرعاية، عبر إعداد خطة متابعة مخصصة لكل مشارك، بناءً على تقييم شامل يشمل المؤشرات الصحية ونمط الحياة وعوامل الخطورة.