جاهزية منشآت «الإمارات الصحية» في المنطقة الشرقية

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن منشآت المؤسسة في المنطقة الشرقية ترتكز على منظومة جاهزية متقدمة تضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة ومرونة في مختلف الظروف، مدعومة بمتابعة آنية ومستمرة عبر مركز عمليات الطوارئ التابع للمؤسسة، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة والحفاظ على جودة الرعاية المقدمة للمتعاملين من دون انقطاع.

وأوضح الدكتور السركال خلال زيارة تفقدية شملت مستشفى دبا الفجيرة ومستشفى كلباء ومركز الحلاة الصحي ومركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة، أن استدامة الخدمات الصحية بهذا المستوى تعكس نضج النهج الاستباقي الذي تتبناه المؤسسة، وحرصها على تطوير نظام صحي متكامل قادر على مواكبة مختلف المتغيرات والتعامل معها بكفاءة عالية.

وفي هذا السياق، تشكل منظومة الخدمات الرقمية والذكية المتقدمة التي طورتها المؤسسة عنصراً محورياً في تعزيز استمرارية الرعاية الصحية، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الحلول المرنة تشمل خدمات التطبيب «عن بُعد» التي استفاد منها نحو 42 ألف مراجع في المنشآت التي شملتها الزيارة، ومركز الرعاية الرقمية لتقديم الاستشارات والمتابعة عن بُعد، بالإضافة إلى خدمات الرعاية العاجلة الافتراضية.

وتتيح هذه المنظومة للمستفيدين حجز المواعيد وإعادة جدولتها أو إلغاءها بسهولة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، إلى جانب الوصول الإلكتروني إلى نتائج التحاليل المخبرية والتقارير الطبية، مع توفير خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل، مما يضمن تقديم الخدمات الصحية بسلاسة وكفاءة عبر قنوات متعددة ومتكاملة، ليحظى المستفيدون بتجربة صحية سلسة وفعالة.

كما عززت المؤسسة نهج التواصل الاستباقي من خلال قنوات اتصال متكاملة تتيح التفاعل المباشر مع المتعاملين، إضافة إلى تفعيل الخط الساخن في مركز الاتصال لتقديم الدعم في حالات الطوارئ والإجابة على الاستفسارات وتوجيه المتعاملين إلى أفضل مسارات الحصول على الخدمة أو توصيلها لهم.

وخلال الجولة، اطلع الدكتور السركال على نتائج أعمال الصيانة والتطوير التي شهدتها منشآت المؤسسة مؤخراً، بما في ذلك مستشفى دبا الفجيرة.

وشهدت المنشآت الصحية في المنطقة الشرقية تطوراً نوعياً في الخدمات التخصصية خلال السنوات القليلة الماضية، إذ توفر المستشفيات منظومة متكاملة تشمل نحو 30 تخصصاً طبياً أساسياً ومتقدماً، منها خدمات أمراض القلب وجراحة المخ والأعصاب وجراحة السمنة وخدمات غسيل الكلى وغيرها.

وعلى صعيد الرعاية الأولية، شهدت الخدمات توسعاً ملحوظاً لتصل إلى أكثر من 20 خدمة.

وعلى صعيد الأداء، أظهرت البيانات التشغيلية نمواً ملحوظاً في حجم الخدمات المقدمة في منشآت المؤسسة في المنطقة الشرقية، حيث تجاوز عدد الزيارات في مستشفى دبا الفجيرة 205 آلاف زيارة خلال عام 2025.

واستقبل مركز الحلاة الصحي نحو 23 ألف زيارة خلال عام 2025 بنسبة زيادة بلغت 29% مقارنة بالعام السابق، وتجاوز عدد الزيارات في مركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة 27.5 ألف زيارة، بنسبة نمو بلغت 7% مقارنة بعام 2024.

وفي إطار تطوير تجربة المتعامل، نفذت المنشآت الصحية مبادرات نوعية لتعزيز التواصل مع المجتمع، حيث أطلق مستشفى كلباء مبادرات، مثل «بصوتك نرتقي» و«عميلنا فخرنا» للاستماع إلى آراء المتعاملين وتكريم النماذج الإيجابية.

ووجه السركال خلال الجولة بالعمل على استقطاب المزيد من الكفاءات الطبية الوطنية في التخصصات الدقيقة، لدعم استدامة الخدمات التخصصية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة.