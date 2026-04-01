«صندوق المعرفة» بدبي تطلق خطتها للأعوام 2026 - 2028

المؤسسة تستهدف توفير 35 ألف مقعد تعليمي بتخصيص أكثر من 30 أصلاً تعليمياً بحلول 2028 (وام)
2 ابريل 2026 01:04

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة إطلاق خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026 - 2028، في خطوة تعكس استمرار المؤسسة في دعم تطوير منظومة التعليم في دبي، وتعزيز الاستثمار في الطاقات الوطنية، بما ينسجم مع توجهات الإمارة نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام، ومجتمع أكثر ازدهاراً وتماسكاً. 
وتأتي الخطة الجديدة انسجاماً مع استراتيجية دبي للتعليم 2033، وارتباطاً بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة والتعليم. 
وتستهدف مؤسسة صندوق المعرفة خلال الفترة 2026 - 2028 تسريع تخصيص الأصول التعليمية في المناطق ذات الأولوية، بما يتيح توفير أكثر من 35 ألف مقعد تعليمي جديد عبر تخصيص أكثر من 30 أصلاً تعليمياً بحلول عام 2028، دعماً لإطلاق وتوسعة مشاريع تعليمية نوعية تعزز تنافسية القطاع، وتنوع الخيارات التعليمية في الإمارة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية تعتبر الأصول التعليمية رافعة للنمو النوعي من خلال استقطاب مشاريع ذات قيمة مضافة في جودة النماذج التعليمية وكفاءة التشغيل والاستدامة.
وبالمناسبة، قال أحمد عبدالكريم جلفار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة في دبي: «يعكس إطلاق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026 - 2028 التزام المؤسسة بدعم رؤية دبي لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، عبر تعزيز الاستثمار في التعليم وتطوير شراكات استراتيجية تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار، ودعم مسيرة التنمية والازدهار الاقتصادي على المدى البعيد». 
من جانبه، قال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة في دبي: «تمثل الخطة الاستراتيجية الجديدة خريطة تنفيذية واضحة لتسريع تطوير المشاريع التعليمية النوعية، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات اقتصاد المستقبل».

