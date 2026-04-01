«أبوظبي للجودة» يطلق خدمات فحص المواد الكيميائية الأبدية

أبوظبي (وام)

أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خدمات فحص وتحليل المواد الكيميائية الأبدية «PFAS» عبر مختبر الفحص المركزي التابع له، في خطوة نوعية تعزز منظومة البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، وتدعم الجهود الرامية إلى حماية الصحة العامة والبيئة، وضمان سلامة المنتجات، وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية.

وتوفر الخدمة الجديدة التي يقدمها مختبر الفحص المركزي إمكانات تحليلية متقدمة تتيح الكشف عن تراكيز متناهية الصغر من مركبات PFAS في المياه والمواد والمنتجات المختلفة، باستخدام تقنيات مخبرية عالية الدقة قادرة على رصد هذه المركبات عند مستويات منخفضة للغاية تصل إلى أجزاء من التريليون، بما يضمن توفير بيانات علمية موثوقة تدعم أعمال الجهات التنظيمية والرقابية.

وأكد المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، أن إطلاق هذه الخدمة يجسِّد التزام المجلس الراسخ بتعزيز مكانة إمارة أبوظبي منصة عالمية رائدة في تطوير المعايير الدولية، وترسيخ مفاهيم الجودة.

من جانبه، قال المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي، إن إطلاق خدمة فحص PFAS يمثل إضافة نوعية تعزز القدرات التحليلية المتقدمة للمختبر.