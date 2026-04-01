رئيس الدولة والرئيس الأميركي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية..بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي إضافة إلى آثارها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال العدوان الإيراني الإرهابي المتواصل ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية بما يمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليمي.