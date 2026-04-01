رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش تسلمها عبدالله بن زايد

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش تسلمها عبدالله بن زايد
1 ابريل 2026 23:10

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، رسالة خطية من معالي طارق رحمن، رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى استقباله معالي همايون كبير، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية.

وجرى خلال اللقاء بحث تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية على دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.

وأدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي همايون كبير، واستنكرا بشدة الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية، وأكدا حق الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

كما أكد معالي همايون كبير تضامن جمهورية بنغلاديش الشعبية الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره لمعالي همايون كبير على موقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على ترسيخ علاقات تعاون متطورة وبناءة مع جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما.

حضر اللقاء معالي سعيد الهاجري وزير دولة.

المصدر: وام
