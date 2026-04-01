الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
شيخ الأزهر: ندين بشدة الاعتداءات غير المبررة على المنشآت المدنية في الإمارات

أحمد الطيب مستقبلاً حمد الزعابي (وام)
2 ابريل 2026 01:07

القاهرة (وام) 

قرقاش: الإمارات والبحرين سيهزمان معاً عدوان الشر
«حوار تريندز الاستراتيجي الرابع» يناقش الرؤى اللاتينية وتداعيات الأزمة إقليمياً ودولياً

قام حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بزيارة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية.  
ورحب فضيلة الإمام الأكبر بالسفير حمد الزعابي، مؤكداً على عمق الروابط التاريخية التي تجمع الأزهر بدولة الإمارات، وما تشهده من تطور مستمر. 
وجدد فضيلته إدانة الأزهر الشديدة للاعتداءات غير المبررة على المنشآت المدنية في دولة الإمارات والدول الخليجية ودول المنطقة، مشدداً على رفض تعريض المدنيين للخطر، متمنياً للمنطقة دوام الأمن والأمان والسكينة والازدهار. 
من جانبه، أكد حمد الزعابي تقدير دولة الإمارات العميق للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف في نشر تعاليم الدين الإسلامي، ودوره المحوري في تعزيز ثقافة السلام العالمي وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية. 
كما شدد الزعابي حرص الإمارات على تعزيز آفاق التعاون مع الأزهر الشريف.  

«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
