شيخ الأزهر: ندين بشدة الاعتداءات غير المبررة على المنشآت المدنية في الإمارات

القاهرة (وام)

قام حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بزيارة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بالسفير حمد الزعابي، مؤكداً على عمق الروابط التاريخية التي تجمع الأزهر بدولة الإمارات، وما تشهده من تطور مستمر.

وجدد فضيلته إدانة الأزهر الشديدة للاعتداءات غير المبررة على المنشآت المدنية في دولة الإمارات والدول الخليجية ودول المنطقة، مشدداً على رفض تعريض المدنيين للخطر، متمنياً للمنطقة دوام الأمن والأمان والسكينة والازدهار.

من جانبه، أكد حمد الزعابي تقدير دولة الإمارات العميق للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف في نشر تعاليم الدين الإسلامي، ودوره المحوري في تعزيز ثقافة السلام العالمي وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية.

كما شدد الزعابي حرص الإمارات على تعزيز آفاق التعاون مع الأزهر الشريف.