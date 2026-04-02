الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
إطلاق أول مهمة مأهولة إلى القمر منذ أكثر من 50 عاماً

2 ابريل 2026 08:47

انطلق أربعة رواد فضاء، اليوم، نحو القمر، وذلك على متن كبسولة أوريون، وباستخدام صاروخ نظام الإطلاق الفضائي من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في ولاية فلوريدا الأميركية.

 

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأول مهمة مأهولة للقمر تطلقها وكالة ناسا منذ أكثر من 50 عاماً ووصفها بأنها ناجحة تماماً، وذلك في تعليق قبل ساعات فقط من أقرب انطلاق ممكن لمهمة "أرتميس 2".

 

وسبق أن تم تأجيل إطلاق مهمة "أرتميس 2" التي واجهت أزمات، عدة مرات بسبب مشكلات فنية، ويمكن تأجيلها مجدداً هذه المرة.

وستشهد مهمة "أرتميس 2"، المقرر أن تستمر نحو 10 أيام، تحليق رواد الفضاء الأميركيين كريستينا كوخ، وفيكتور جلوفر، وريد وايزمان، إلى جانب زميلهم الكندي جيريمي هانسن، حول القمر.

المصدر: وام
