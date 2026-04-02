شرطة أبوظبي تحذر من سلوكيات تعرض سلامة الآخرين للخطر

حذّرت شرطة أبوظبي من بعض السلوكيات الخطيرة، التي يقوم بها بعض الأفراد، والتي تُعرّض حياتهم وسلامة الآخرين للخطر، ضمن الأولوية الاستراتيجية "أمن الطرق الذكي" مشددةً على أن فتح أبواب المركبة أثناء السير أو تصوير مقاطع فيديو بغرض تحقيق الشهرة وزيادة المتابعين يُعدان من الممارسات المتهورة التي قد تؤدي إلى حوادث جسيمة.





وأكدت أن هذه التصرفات تخالف القوانين والأنظمة المرورية، وتشكّل تهديداً مباشراً لمستخدمي الطريق، داعيةً إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية والالتزام بالسلوكيات الآمنة أثناء القيادة.

وأوضحت أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، وأن البحث عن الشهرة لا يبرر تعريض الأرواح للخطر، مشيرةً إلى أن الجهات المختصّة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتبلغ قيمة مخالفة تعريض حياة الآخرين للخطر 2.000، وتسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، مع دفع 50.000 لفك الحجز