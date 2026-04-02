علوم الدار

«الشارقة للتعليم الخاص» تبحث مستجدات القطاع التعليمي مع المدارس الخاصة

2 ابريل 2026 11:19

عُقدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أمس اجتماعاً تنسيقياً مع مديري المدارس الخاصة في إمارة الشارقة عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التواصل المؤسسي ومواكبة مستجدات القطاع التعليمي.

ترأّست الاجتماع الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بحضور علي الحوسني مدير عام الهيئة ومديري الإدارات في الهيئة، وبمشاركة مديري المدارس الخاصة في الإمارة إضافة إلى قيادات تربوية من أكاديمية الشارقة للتعليم، فيما يأتي الاجتماع في إطار نهج تكاملي يهدف إلى توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق المشترك.
واستعرض الاجتماع المستجدات في الميدان التربوي وطرح مجموعة من المحاور الرئيسية التي شملت قيادة التعلم وتعزيز جودة حياة الطلبة في البيئة التعليمية وجاهزية المدارس للتعلم عن بُعد، إضافة إلى مناقشة آليات تحويل التحديات إلى فرص وعرض البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها أكاديمية الشارقة للتعليم عن بُعد خلال هذه الفترة. وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي على أهمية ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الهيئة والمؤسسات التعليمية، وتعزيز مستويات الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المختلفة بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وجودة عالية.
من جانبه شدّد علي الحوسني على حرص الهيئة على دعم المدارس الخاصة والاستماع إلى ملاحظاتها والعمل بشكل تكاملي لإيجاد حلول عملية تسهم في بناء بيئة تعليمية مستدامة ومتميزة.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية التي تنظمها الهيئة بهدف توحيد الجهود وتعزيز الشراكة مع إدارات المدارس الخاصة بما يدعم مسيرة التميز ويرسّخ جودة التعليم في إمارة الشارقة.

المصدر: وام
