الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

باحثون من جامعتي "نيويورك أبوظبي" و"دنفر" يطورون تقنية تدعم علاجات أمراض الدماغ

2 ابريل 2026 13:12

نجح فريق من الباحثين من جامعتي نيويورك أبوظبي ودنفر الأميركية، في تطوير جزئيات صغيرة يمكن أن تساعد على إبطاء تقدم أمراض الدماغ الخطيرة، مثل مرض باركنسون بل وحتى إيقافها تماماً، مما يبشر باحتمال تطوير علاجات تتجاوز إدارة الأعراض.

وفي الدراسة الجديدة الّتي نشرت في دورية "ساينس ترانسليشنال ميديسين" العالمية، قام مختبر مجذوب في جامعة نيويورك أبوظبي ومختبر كومار في جامعة دنفر، بالتعاون مع شركاء دوليّين، بتطوير نوع خاصّ من الجزيئات الصغيرة المصمّمة لمنع هذا التراكم الضارّ، ويعمل الجزيء، المعروف باسم SK-129، عن طريق منع البروتين من التكتّل والانتشار في الدماغ.

واختبر الفريق مفعول جزيئات SK-129 على مجموعة واسعة من عينات الأمراض، بما في ذلك الخلايا البشريّة والأنسجة المشتقّة من المرضى والكائنات الحيّة، وفي جميع الحالات، رصد الباحثون انخفاض الآثار الضارّة المرتبطة بالمرض.

أخبار ذات صلة
«نيويورك أبوظبي» تنجز دراسة بحثية حول الذكاء الاصطناعي وعلم فيزياء الجزيئات
9 خطوات للتركيز.. درِّب عقلك عليها

وأشار الباحثون أيضاً إلى قدرة جزيئات SK-129 على عبور الحاجز الدمويّ الدماغيّ، وهو طبقة واقية غالباً ما تمنع الأدوية من الوصول إلى الدماغ، وفي التجارب على الفئران، قلّل العلاج بشكل كبير من تطوّر الأضرار المرتبطة بالمرض في الدماغ.

وأكد مازن مجذوب الأستاذ المشارك في علم الأحياء في جامعة نيويورك أبوظبي والمؤلّف المشارك الرئيسيّ للدراسة، أهمية هذه الخطوة في تطوير علاجات تستهدف السبب الجذري لهذه الأمراض، فبدلاً من علاج الأعراض فقط، نسعى إلى إبطاء أو إيقاف المرض نفسه.

المصدر: وام
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
