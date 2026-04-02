الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الزيودي يؤكد المكانة المتميزة للإمارات في الرعاية الطبية المتخصصة وطب التجميل

2 ابريل 2026 15:04

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية على مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي متقدم لطب التجميل والرعاية الصحية المتخصصة.

 

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه مساء أمس عيادة "تجميل" التابعة لشركة "برجيل القابضة" في منطقة "جميرا" بدبي، والتي تركز على أهم العلاجات الطبية المتقدمة، المدعومة بخبرات سريرية عالمية ورعاية فردية مخصصة.

 

وقال الزيودي: "يعكس توسع خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في دولة الإمارات التطور المستمر لقطاع رعاية صحية عالمي المستوى قائم على الابتكار، وتدعم استثمارات برجيل القابضة في المجالات المتقدمة، بما في ذلك طب التجميل والطب التجديدي، احتياجات المرضى المتغيرة وتعزز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للتميز في الرعاية الصحية".

 

من جانبه قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "برجيل القابضة" إن دبي تواصل ريادتها في مجال الابتكار في طب التجميل، وتعكس عيادة "تجميل" رؤيتنا لتطور هذا القطاع، كما ينصب تركيزنا على تهيئة بيئة تقدم فيها رعاية مدروسة ودقيقة، حيث تمثل هذا العيادة الرائدة التزامنا برفع المعايير السريرية والتجريبية".

 

وتوفر العيادة بيئة خاصة تعنى بمفهوم الجمال المتكامل، بدءًا من الاستشارة الأولية وصولاً إلى مرحلة التعافي، وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل التجميل المتقدم، وطب الأسنان، والإجراءات الجراحية، مدعومة بأحدث تقنيات الطب التجديدي.

 

المصدر: وام
