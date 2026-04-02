الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
«أبوظبي للغة العربية» يُطلق مبادرة «كنوز المعرفة» لتعزيز الشراكات الثقافية

2 ابريل 2026 15:29

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية النسخة الأولى من مبادرة «كنوز المعرفة»، في جامعة الإمارات العربية المتحدة عبر إثراء مكتبتها بـ2000 عنوان متنوّع من إصدارات مشروعيه «كلمة» للترجمة و«إصدارات» للنشر العربي. وتجسّد المبادرة النوعية، التي يُطلقها المركز بالتزامن مع «عام الأسرة»، نهجاً مؤسسياً يرتكز على توسيع آفاق التعاون الثقافي بين الجهات الوطنية، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن المعرفة إرث مستدام، من خلال إثراء المؤسسات الأكاديمية والثقافية بإصدارات نوعية للمركز، وإتاحة الوصول إلى مصادر المعرفة، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتكامل الأدوار بين المؤسسات، ويحقّق الرؤية الثقافية لإمارة أبوظبي بوصفها منارة ثقافية، ومركزاً عالمياً لتعزيز حضور اللغة العربية، ويدعم الحراك الثقافي والمعرفي ومسيرة التنمية الشاملة في الدولة. شهد إطلاق المبادرة معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وجمعة الظاهري، مدير إدارة المكتبات المتخصّصة بمركز أبوظبي للغة العربية، والأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي مدير جامعة الإمارات، ولفيف من أساتذة الجامعة والنخب الثقافية في الدولة. وقال سعادة الدكتور علي بن تميم، إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من رؤية مركز أبوظبي للغة العربية لأهمية الكتاب، والمكتبات في التأسيس المعرفي للمجتمعات. وأوضح أن اختيار جامعة الإمارات العربية المتحدة لتكون منطلقاً للمبادرة، التي ستستمر طوال «عام الأسرة» لتشمل معظم المؤسسات التعليمية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة بإمارة أبوظبي، ينبع من إيمان راسخ بأن العلم هو أساس كل نجاح، وأن الكتاب هو الركيزة الأساسية للمعرفة. وتندرج المبادرة في إطار جهود مركز أبوظبي للغة العربية المستدامة لتعزيز حضور اللغة العربية وتقريب الكتاب لمختلف الفئات، ورؤيته المتكاملة لبناء منظومة ثقافية مستدامة، تقوم على إتاحة المعرفة وتسهيل الوصول إليها وتداولها، وتعزيز جسور التواصل الفكري بين المؤسسات، بما يدعم مستهدفات التنمية الثقافية في الدولة، ويواكب التحولات المتسارعة في إنتاج المعرفة ونشرها.

