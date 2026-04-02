«نسائية دبي» تُطلق مبادرة «أسرة واعية.. مجتمع محصَّن»

دبي (الاتحاد)

تنظّم جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة في إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية، مبادرة توعوية بعنوان «أسرة واعية.. مجتمع محصن»، وذلك ضمن إطار مبادرة «السمنة خطر صامت على صحة أطفالنا»، بهدف تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي بمخاطر السمنة وتداعياتها الصحية المتزايدة، وذلك يوم الخميس 2 أبريل، عبر منصة «زووم» والدعوة عامة.



سلوكيات يومية

وتقدم الورشة ريم عادل السردي، فني مؤهل بإدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتستعرض فيها مفهوم السمنة لأنها زيادة غير طبيعية في وزن الجسم نتيجة تراكم الدهون بسبب اختلال التوازن بين الطاقة المستهلكة والطاقة المصروفة، وهو ما يحدث غالباً نتيجة الإفراط في تناول السعرات الحرارية مقابل قلة النشاط البدني. وتوضح أن السمنة تعود إلى عدة أسباب رئيسة، أبرزها: الأنماط الغذائية غير الصحية وغير المتوازنة، والعوامل الوراثية، وقلة ممارسة النشاط البدني، إضافة إلى بعض السلوكيات اليومية غير الصحية، مؤكدة أن هذه العوامل مجتمعة تسهم في تفاقم المشكلة خاصة لدى الأطفال.

وكانت أشارت إلى أن السمنة تُعد «خطراً صامتاً» لعدم ظهور أعراض واضحة في مراحلها الأولى، قبل أن تتطور إلى مضاعفات صحية خطيرة، تشمل أمراض القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الكبد والمفاصل والجهاز التنفسي، ما ينعكس على جودة حياة الفرد وقدرته على الحركة والنشاط. وأكدت أن بدايات السمنة غالباً ما تكون في سن مبكرة، وقد تستمر إلى مرحلة البلوغ إذا لم يتم التعامل معها بوعي مبكراً، مشددة على أهمية دور الأسرة في الوقاية من خلال تبني أنماط غذائية صحية ومتوازنة، وتعزيز استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات، إلى جانب تشجيع الأبناء على ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم.

تكاتف الجهود

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام لجمعية النهضة النسائية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الجمعية على تعزيز الوعي الصحي لدى الأسر، لاسيما فيما يتعلق بصحة الأطفال، لأنهمنواة المجتمع ومستقبله. وأشارت إلى أن مواجهة السمنة تتطلب تكاتف الجهود بين الأسرة والمؤسسات الصحية والتربوية، من خلال نشر ثقافة الحياة الصحية السليمة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المنزل. وذكرت أن المبادرة تسعى إلى تمكين الأسر بالمعرفة والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات صحية واعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة، ويواكب توجهات الدولة في تعزيز جودة الحياة والوقاية من الأمراض المزمنة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها جمعية النهضة النسائية بدبي، بهدف ترسيخ مفاهيم الصحة الوقائية، وتعزيز دور الأسرة كشريك أساسي في دعم صحة المجتمع وسلامته.