الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"التعليم والمعرفة بأبوظبي" تحدد سقفا لوقت الشاشة المتواصل ضمن نظام التعلم عن بُعد

"التعليم والمعرفة بأبوظبي" تحدد سقفا لوقت الشاشة المتواصل
2 ابريل 2026 17:42

دينا جوني (أبوظبي) 

حددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي سقفاً زمنياً دقيقاً لوقت الشاشة ضمن نظام التعلم عن بُعد، يشمل جميع الأنشطة الرقمية دون استثناء، بما فيها الحصص المباشرة، ومحتوى الفيديو غير المتزامن، والواجبات، والتقييمات الإلكترونية، مع إلزام المدارس بعدم تجاوزه وفق كل مرحلة دراسية.

ووفق الدليل، يبلغ الحد الأقصى لوقت الشاشة المتواصل 20 دقيقة لطلبة الروضة بإجمالي يومي لا يتجاوز ساعة ونصف ساعة، و25 دقيقة لطلبة الحلقة الأولى بإجمالي ساعتين ونصف ساعة، و40 دقيقة للحلقة الثانية بإجمالي 4 ساعات يومياً، فيما يصل إلى 50 دقيقة للحلقة الثالثة بإجمالي 5 ساعات يومياً.

أخبار ذات صلة
تقليص المنهج في «التعلم عن بُعد» بمدارس أبوظبي
3 مجالات لا يمكن تدريسها عن بُعد... و«دائرة المعرفة» تفرض خطط تعويض

وألزمت الدائرة المدارس بفرض استراحة لا تقل عن 5 دقائق بين الحصص، مع توصية بتمديدها إلى 10 دقائق، إلى جانب فترتين يوميتين إلزاميتين خاليتين من الشاشات، تشملان استراحة منتصف الصباح لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، واستراحة غداء لا تقل عن 30 دقيقة، تُطبقان على جميع الطلبة في الوقت نفسه، ومن دون إرسال أي مهام أو إشعارات خلالها.

كما شددت على أن عرض محتوى مسجل مسبقاً خلال وقت الحصة المباشرة لا يُعد تعليماً متزامناً، ولا يُحتسب ضمن الحد الأدنى للحصص التفاعلية، في حين لا يُحتسب العمل في المشاريع التطبيقية أو الأنشطة الورقية أو البحث غير الرقمي ضمن وقت الشاشة، حتى وإن كان جزءاً من اليوم الدراسي.

وفي الجانب الأكاديمي، أكدت السياسات ضرورة تسجيل الحضور خلال 30 دقيقة من نهاية الحصة، ورفع التقارير اليومية في المواعيد المحددة، مع تحميل المدرسة مسؤولية المتابعة الأولية لحالات الغياب قبل التواصل مع ولي الأمر.

دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي
الوقت
الشاشات
التعلم
التعلم عن بعد
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©