"التعليم والمعرفة بأبوظبي" تحدد سقفا لوقت الشاشة المتواصل ضمن نظام التعلم عن بُعد

دينا جوني (أبوظبي)

حددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي سقفاً زمنياً دقيقاً لوقت الشاشة ضمن نظام التعلم عن بُعد، يشمل جميع الأنشطة الرقمية دون استثناء، بما فيها الحصص المباشرة، ومحتوى الفيديو غير المتزامن، والواجبات، والتقييمات الإلكترونية، مع إلزام المدارس بعدم تجاوزه وفق كل مرحلة دراسية.

ووفق الدليل، يبلغ الحد الأقصى لوقت الشاشة المتواصل 20 دقيقة لطلبة الروضة بإجمالي يومي لا يتجاوز ساعة ونصف ساعة، و25 دقيقة لطلبة الحلقة الأولى بإجمالي ساعتين ونصف ساعة، و40 دقيقة للحلقة الثانية بإجمالي 4 ساعات يومياً، فيما يصل إلى 50 دقيقة للحلقة الثالثة بإجمالي 5 ساعات يومياً.

وألزمت الدائرة المدارس بفرض استراحة لا تقل عن 5 دقائق بين الحصص، مع توصية بتمديدها إلى 10 دقائق، إلى جانب فترتين يوميتين إلزاميتين خاليتين من الشاشات، تشملان استراحة منتصف الصباح لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، واستراحة غداء لا تقل عن 30 دقيقة، تُطبقان على جميع الطلبة في الوقت نفسه، ومن دون إرسال أي مهام أو إشعارات خلالها.

كما شددت على أن عرض محتوى مسجل مسبقاً خلال وقت الحصة المباشرة لا يُعد تعليماً متزامناً، ولا يُحتسب ضمن الحد الأدنى للحصص التفاعلية، في حين لا يُحتسب العمل في المشاريع التطبيقية أو الأنشطة الورقية أو البحث غير الرقمي ضمن وقت الشاشة، حتى وإن كان جزءاً من اليوم الدراسي.

وفي الجانب الأكاديمي، أكدت السياسات ضرورة تسجيل الحضور خلال 30 دقيقة من نهاية الحصة، ورفع التقارير اليومية في المواعيد المحددة، مع تحميل المدرسة مسؤولية المتابعة الأولية لحالات الغياب قبل التواصل مع ولي الأمر.