رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان التعاون المشترك والتطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة

2 ابريل 2026 18:16

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم خلال اتصال هاتفي تلقاه من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، التطورات الإقليمية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، العدوان الإيراني الإرهابي المستمر الذي يستهدف دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية ودول المنطقة وما يمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية وتهديد للسلم والأمن الإقليميين.
واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة وجلالة ملك الأردن، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

المصدر: وام
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
