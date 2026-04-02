«أبوظبي للدفاع المدني» تعزّز ثقافة الوقاية والسلامة لزوّار متحف العين

إرشادات توعوية للزائرين (من المصدر)
3 ابريل 2026 00:59

العين (الاتحاد)

عزّزت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ثقافة الوقاية والسلامة لدى زوّار متحف العين، ضمن التزامها الراسخ بتطبيق نهج استباقي يضع سلامة المجتمع في صدارة الأولويات، ويجسّد رؤيتها في بناء مجتمع واعٍ وقادر على التصرف بكفاءة في مختلف الحالات الطارئة.
ونفّذت الهيئة ورشة توعوية ركّزت على تعريف أفراد المجتمع بأنواع طفايات الحريق وطرق استخدامها بالشكل الصحيح، إلى جانب تقديم إرشادات عملية للأسر والزوّار حول الإسعافات الأولية عند التعامل مع الإصابات الشائعة، ومتطلبات السلامة والوقاية.
وأوضحت أن مشاركتها تأتي في إطار تحقيق مستهدفات «عام الأسرة 2026»، من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية تعزّز أمن الأسرة وسلامتها، وتدعم جودة الحياة، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

