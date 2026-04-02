الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«إيدج» تشارك في معرض «الطيران والفضاء والدفاع والأمن» في تشيلي

3 ابريل 2026 00:59

أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة إيدج، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن مشاركتها الأولى في المعرض الدولي للطيران والفضاء والدفاع والأمن «FIDAE 2026» في تشيلي، في إطار توسيع حضورها في منطقة أميركا اللاتينية.
وتكشف إيدج في المعرض، الذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 12 أبريل الجاري، مجموعة واسعة من أحدث حلولها في مجالات الجو والبر والأمن السيبراني، مجسّدةً نهجها المتكامل متعدد المجالات في تطوير القدرات الدفاعية الحديثة.
وقال عمر الزعابي، رئيس قطاع إيدج التجارية لدى المجموعة، إن مشاركة «إيدج» الأولى في هذا المعرض تعكس تنامي حضورها في سوق تكنولوجيا الدفاع في أميركا اللاتينية، مضيفاً: أنه استناداً إلى شراكاتها الراسخة في المنطقة، تمكّنت من تعزيز موقعها كمزوّد لحلول متطورة ذات أثر تحولي، مع الإسهام في دعم النمو الاقتصادي المحلي وتطوير القدرات التكنولوجية.
وأضاف، أن تشيلي تتمتع ببيئة تشغيلية متميزة، بفضل امتداد نطاقها الجغرافي وتنوع تضاريسها، ما يفرض حاجة متزايدة إلى حلول متكاملة في مجالات المراقبة والأمن، وانطلاقاً من ذلك، تركز «إيدج» على تقديم مجموعة شاملة من أحدث التكنولوجيا المعززة للقدرات، بما يدعم عملاءها في تحقيق أهدافهم.

