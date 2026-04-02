الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النائب العام للاتحاد يبحث التعاون مع سفير الأردن

حمد سيف الشامسي خلال لقاء السفير (وام)
3 ابريل 2026 00:59

أبوظبي (وام)

استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في العاصمة أبوظبي، السفير ماجد ثلجي القطارنه، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم مسيرة التنمية في البلدين.
من جهته، عبّر السفير عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بمستوى التعاون القائم، وما تشهده العلاقات الإماراتية الأردنية من نمو وتقدم في مختلف المجالات، متمنياً دوام الازدهار والتقدم للبلدين.

