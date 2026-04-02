الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
بلدية الظفرة: تطوير جلسات متكاملة للسيارات الترفيهية

3 ابريل 2026 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت بلدية منطقة الظفرة مشروع تطوير جلسات ترفيهية متكاملة للتخييم والسيارات الترفيهية بمدن المنطقة، تم تصميمها بعناية، لتلبي احتياجات المجتمع والزوّار، ويراعي المشروع معايير السلامة والاستدامة، مع الاحتفاظ بالطابع البيئي للمكان.
 وتم تجهيز الجلسات بإضاءة أعمدة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى استخدام مواد طبيعية، مثل السور القصبي ومقاعد من مادة الخشب الطبيعي، مع توفير أماكن للشواء.
ويضم المشروع 49 جلسة متكاملة موزعة على مدن الظفرة، منها 25 جلسة في موقع مهرجان ليوا الدولي – تل مرعب، و10 جلسات في مدينة زايد، و5 جلسات عند مدار السرطان بين مدينة زايد ومدينة ليوا، بالإضافة إلى 5 جلسات في مدينة السلع، و4 جلسات في مدينة المرفأ.

