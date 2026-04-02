عمار النعيمي: مشاريع نوعية تسهم في تطوير القرى والمناطق الإماراتية

عجمان (وام)

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بجهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، لتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تطوير القرى والمناطق الإماراتية، وتعزيز دورها مراكز حيوية داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في ترسيخ نموذج تنموي مستدام ومتكامل.

وأكد سموه أن هذه المشاريع تجسد ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية متوازنة ترتكز على تمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية والثقافية، بما يسهم في رفع جودة الحياة، وترسيخ الهوية الوطنية، ويدعم استدامة التنمية للأجيال القادمة.

جاء ذلك، خلال استقبال سمو ولي عهد عجمان، بمكتبه بالديوان الأميري، سعيد راشد الزعابي، مستشار نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ومحمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ووفداً من المسؤولين في المجلس.

واطلع سموه على أبرز المشاريع التنموية التي يعمل المجلس على تنفيذها في منطقة مصفوت بعجمان، في إطار التوجيهات الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة.

كما اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال اللقاء الذي حضره الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، على حزمة من المشاريع التنموية في مصفوت، والتي تشمل مشروع بوابة مصفوت ونادي سيدات مصفوت وتطوير المسارات الجبلية، إضافة إلى تنظيم المهرجانات والفعاليات والمبادرات المجتمعية، بما يعزز جودة الحياة، ويدعم تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، ويوفر فرصاً مستدامة لأبناء المنطقة.

وأكد محمد خليفة الكعبي، أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، يواصل تنفيذ مشاريعه وفق رؤية تنموية شاملة تنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية للدولة، وتركز على تطوير القرى الإماراتية وتحويلها إلى وجهات تنموية وسياحية متكاملة، تعكس خصوصية كل منطقة، وتعزز من تنافسيتها.

وقال: «إن مشاريع المجلس في مصفوت تسهم في بناء منظومة تنموية متكاملة تجمع بين تطوير المشاريع السياحية، وتمكين المجتمع المحلي، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز من استدامة التنمية، ويدعم تحقيق مستهدفات الدولة في التنويع الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة».

وتتمتع منطقة مصفوت بمكانة طبيعية وثقافية متميزة، إذ تجمع بين المنحدرات الصخرية والمناخ المعتدل، ما يجعلها وجهة مثالية للرحلات الجبلية والنشاطات البيئية، ومقصداً مفضلاً للنزهات العائلية.

وحازت مصفوت على لقب «أفضل قرية سياحية لعام 2025» من قبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة في إنجاز، يعكس تميزها مقصداً سياحياً وتنموياً متكاملاً، يجسد روح الهوية الإماراتية.