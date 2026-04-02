«طرق دبي» تطلق إطار الكفاءات الفنية والمستقبلية

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق إطار الكفاءات الفنية والمستقبلية، الذي يسهم في صياغة رؤية واضحة لملامح القوى البشرية خلال السنوات القادمة، من خلال مواءمة المهارات المطلوبة مع التغيّرات التقنية والتحولات العالمية المتسارعة.

وأكدت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي الموارد البشرية والتطوير في قطاع الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات، أن إطلاق الإطار يُعد إرساءً لمرحلة استراتيجية نوعية في مسيرة الهيئة، بوصفه أداة استراتيجية تعزّز جاهزية الموظفين، وتدعم جهود تطوير الممارسات المؤسسية، وتُسهم في ربط الخطط المستقبلية للكفاءات مع أولويات حكومة دبي، وتمكين الهيئة من مواصلة دورها الريادي في الابتكار والتميّز الحكومي.

ولفتت إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن التزام الهيئة المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة رأس المال البشري، بما ينسجم مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، ورؤية القيادة الرشيدة في صناعة مستقبل مستدام ومرن.