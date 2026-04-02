هنادي اليافعي: سلامة الأطفال مسؤولية مشتركة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت هنادي صالح اليافعي، مدير عام مؤسسة سلامة الطفل، إن «سلامة الأطفال مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المجتمع بأكمله، وهي لا تقتصر على مواقف بعينها، بل تشمل مختلف البيئات والتفاصيل اليومية التي قد تبدو آمنة في ظاهرها، لكنها تحمل مخاطر غير متوقعة، خاصة في ظل التغيرات المناخية أو الظروف التي تؤدي إلى تشكّل تجمعات مائية أو مساحات لعب غير مهيأة».

وأكدت: «في مؤسسة سلامة الطفل، كنا وسنظل شريكاً داعماً للأسر، نعمل جنباً إلى جنب معهم لتعزيز الوعي، وتقديم الإرشاد، وبناء منظومة مجتمعية تحمي الأطفال من مختلف المخاطر، وتضمن لهم بيئة آمنة ينمون فيها بثقة واطمئنان».