الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«تمكين الشارقة» تحصل على شهادة الامتثال لاستمرارية الأعمال

3 ابريل 2026 00:59

الشارقة (الاتحاد)

حصلت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي على شهادة الامتثال لمتطلبات المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال، في إنجاز يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية لضمان استمرارية خدماتها الحيوية بكفاءة عالية، خاصة في الظروف الطارئة.
ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً لجهود المؤسسة في تعزيز جاهزيتها المؤسسية، وتطوير أنظمتها التشغيلية بما يضمن استدامة تقديم خدماتها للأيتام وأسرهم من دون انقطاع.
وفي هذا الإطار صرحت منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة: «نعتز بهذا الإنجاز الذي يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة التميز المؤسسي، كما أن الالتزام بمعايير استمرارية الأعمال يعزز من قدرة المؤسسة على الاستجابة الفاعلة لمختلف التحديات، ويعكس حرص المؤسسة على ترسيخ منظومة عمل متكاملة تقوم على الاستباقية والاستدامة».

