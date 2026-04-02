الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أبوظبي للدفاع المدني» تطلق مبادرة الاعتماد الإلزامي لمكاتب الاستشارات الهندسية

يخضع المهندسون لبرنامج تدريبي واعتماد مهني دولي (وام)
3 ابريل 2026 00:59

أبوظبي (وام)

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل والجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، مبادرة الاعتماد الإلزامي لمكاتب الاستشارات الهندسية في إمارة أبوظبي بمجال هندسة الوقاية والسلامة من الحريق. 
وتتضمن المبادرة إلزام مكاتب الاستشارات الهندسية بالحصول على تصنيف «هندسة الوقاية والسلامة من الحريق»، من خلال اجتياز البرنامج الخاص بشهادة مهندس معتمد للحماية من الحريق (CFPE). 
ووفقاً للمبادرة، تخضع الكوادر الهندسية في مكاتب الاستشارات، والمختصون في إمارة أبوظبي، لبرنامج تدريبي واعتماد مهني دولي، يتيح لهم الحصول على شهادة مهندس معتمد للحماية من الحريق، بما يسهم في توحيد معايير التصميم والمراجعة والامتثال، وفقاً لمعايير الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، ويعزِّز جودة مخرجات المشاريع الهندسية، ويرسخ أعلى مستويات السلامة في المباني والمنشآت.
وأوضحت الهيئة أن استكمال متطلبات التدريب والحصول على شهادة مهندس معتمد للحماية من الحريق، وإدراجها ضمن برنامج إدارة التصنيف التابع لدائرة البلديات والنقل، يُعدّ متطلباً إلزامياً لمكاتب الاستشارات الهندسية المختصة للتقديم على مخططات أنظمة السلامة الوقائية من الحرائق في إمارة أبوظبي.
وأشارت إلى أن آخر موعد لاستكمال الدورات التدريبية والحصول على الشهادة الرسمية هو الأول من سبتمبر 2026، وبعد هذا التاريخ لن تُقبل المخططات الهندسية الأولية المقدمة من مكاتب الاستشارات في حال عدم حصول المهندس المسجل لدى المكتب على شهادة مهندس معتمد للحماية من الحريق. 
وأكدت الهيئة أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة الوقاية والسلامة من الحرائق، وتعزيز الامتثال للمعايير العالمية في تصميم وتنفيذ أنظمة الحماية من الحرائق.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الإمارات
الدفاع المدني
أبوظبي
الاستشارات الهندسية
مكاتب الاستشارات الهندسية
دائرة البلديات والنقل
الحماية من الحرائق
الوقاية والسلامة
