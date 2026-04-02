«توازن» و«معاً» تدعمان المبادرات المجتمعية بأبوظبي

أبوظبي (وام)

وقع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي - توازن، وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، اتفاقية شراكة لمدة ثلاثة أعوام، بهدف تعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية ودعم البرامج التنموية في إمارة أبوظبي.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، والمهندس عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً.

وتعكس الاتفاقية الالتزام المشترك للطرفين بدعم الأولويات المجتمعية لإمارة أبوظبي من خلال برامج مشتركة وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز رفاه المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. وبموجبها سيقوم المجلس بدعم عدد من المبادرات المجتمعية التي تنفذها هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، بما يعزز دور الشراكات الاستراتيجية في تحقيق أثر اجتماعي مستدام.

وقال الدكتور ناصر حميد النعيمي: «نعتز في توازن بتعاوننا مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، والذي يعكس قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث، مع التركيز على مواءمة الأولويات المجتمعية لإمارة أبوظبي ومع مستهدفات عام الأسرة».

وأضاف: «تؤكد الاتفاقية التزام المجلس بتلبية متطلبات المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال تعاوننا مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، نسعى إلى دعم مبادرات نوعية تسهم في تعزيز الترابط بين كافة فئات المجتمع وتعزيز ازدهاره».

وقال عبدالله حميد العامري: «تمثل الشراكة مع توازن خطوة هامة تؤكد التزامنا بتعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المبادرات المؤثرة التي تهدف إلى معالجة الأولويات الاجتماعية في إمارة أبوظبي. وتأتي الخطوة في إطار تعزيز العمل الجماعي وربط القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لإطلاق برامج مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء الإمارة. ومن خلال هذا التعاون، نسعى لتقديم حلول مبتكرة تدعم الأولويات الاجتماعية وتسهم في تحقيق أهداف التنمية طويلة المدى في الإمارة».

وتوفر الاتفاقية إطاراً للتنسيق المستمر بين الجانبين لتحديد المشاريع المجتمعية ذات الأولوية، ومتابعة تنفيذها، وضمان تطبيق آليات الحوكمة والتقارير بما يتماشى مع الأجندة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي.