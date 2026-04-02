«التغير المناخي»: مزارعنا الوطنية صمام الأمان وخط الدفاع الأول

دبي (الاتحاد)

نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة جولة ميدانية تفقدية موسعة شملت عدداً من المزارعين المواطنين في الدولة، وذلك في إطار حرصها المستمر على متابعة سير العمل في منظومة الأمن الغذائي الوطني ودعم قطاع الزراعة المحلي.

وترأس الجولة الميدانية محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة، وذلك بهدف الوقوف عن كثب على كفاءة منظومة العمل الزراعية، والتأكد من استمرارية تدفق الإنتاج المحلي لرفد أسواق الدولة باحتياجاتها من المحاصيل والمنتجات الطازجة بكفاءة ومرونة عالية. وشهدت الجولة تفقد أحوال المزارع والاطمئنان على سلامتها وسلامة المحاصيل الزراعية عقب الحالة الجوية والأمطار التي شهدتها الدولة مؤخراً. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد الدعم المستمر الذي توليه الوزارة للمزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم الفني والإرشادي لضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد الداخلية، وإبراز قدرة القطاع الزراعي في الدولة على التكيف مع المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز استدامة الإنتاج.

وحرص الوكيل وفريق الوزارة على عقد لقاءات مباشرة مع المزارعين المواطنين، للاستماع إلى تطلعاتهم والوقوف على التحديات اليومية التي تواجههم. وأكد محمد سعيد النعيمي أن هذه الزيارات الميدانية تترجم حرص الوزارة على تعزيز مقومات الأمن الغذائي لدولة الإمارات كأولوية قصوى. وقال النعيمي: «إن المتغيرات التي نشهدها اليوم تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المزارع الوطنية والإنتاج المحلي يمثلان صمام الأمان والركيزة الأساسية لضمان استقرار أسواقنا.

وتابع: نتطلع بشغف إلى «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي»، الذي سينطلق في نسخته الثانية تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مدينة العين خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري. هذا الحدث سيمثل منصة استراتيجية لإبراز قوة القطاع الزراعي في الدولة.

وأكد النعيمي أن هذه الجولات الميدانية ليست إجراءً استثنائياً بل هي جزء من منهجية عمل مستدامة، مشيراً إلى أن الزيارات التفقدية ستتواصل وتتكثف خلال الفترة المقبلة لتشمل المزيد من المزارع الوطنية، وكافة المرافق الحيوية المرتبطة بمنظومة الأمن الغذائي في مختلف إمارات الدولة. وأوضح أن هذا التواجد الميداني المستمر يهدف إلى إبقاء الوزارة على اطلاع دقيق ومباشر بسير العمليات، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية لتلبية احتياجات المجتمع في كل الأوقات.