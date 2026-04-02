"أبوظبي للزراعة" تغلق منشأة غذائية في منطقة الظفرة

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "ديسيرت بريز كافيه - ذ.م.م - ش.ش.و" في منطقة الظفرة – مدينة زايد سوق ويسترن بإمارة أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية (CN- 5461371) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، مما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين".