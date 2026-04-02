المدير العام لـ«معاً»: التكاتف والتضامن أساس قدرتنا على تجاوز التحديات

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، أن التكاتف المجتمعي يعتبر ركيزة للاستقرار والمرونة، وقال: «لطالما رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يُحتذى به في تعزيز قيم التكاتف المجتمعي والعمل المشترك، حيث يشكّل دعم الأفراد لبعضهم بعضاً ركيزة أساسية للحفاظ على مجتمع آمن ومستقر، لا سيما في الأوقات الاستثنائية. وانطلاقاً من هذا النهج، تواصل هيئة المساهمات المجتمعية – معاً توحيد جهود مختلف فئات المجتمع، وتمكين الأفراد والمؤسسات من المساهمة بفاعلية، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الاستجابة للأولويات الاجتماعية».

وأضاف: «ترسخ هذه الجهود إيماننا بأهمية التضامن والمرونة والاستمرارية، حيث تسهم شبكات الدعم المجتمعي والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في توفير مظلة متكاملة من الدعم، تشمل الجوانب الاجتماعية والإنسانية، وتعزز رفاه واستقرار الجميع. ومع استمرار هذه المساهمات، نؤكد أن التكاتف والتضامن يظلان أساس قدرتنا على تجاوز التحديات، فمعاً نبني مجتمعاً أكثر تماسكاً واستعداداً للمستقبل».