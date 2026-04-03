سيف بن زايد: في غزة.. تصنع الإمارات الفرح لـ300 عريس وتكتب بداية جديدة للحياة

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن الإمارات لا تكتفي بالدعم بل تصنع الأمل، في زمن الأزمات.



وكتب سموه عبر منصة «إكس»: «نهج سيدي محمد بن زايد.. فعلٌ يسبق القول. في غزة… تصنع الإمارات الفرح لـ300 عريس، وتكتب بداية جديدة للحياة. الإمارات لا تكتفي بالدعم.. بل تصنع الأمل، في زمن الأزمات. اللهم اجعلهُ عرساً مباركاً».





— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) April 3, 2026