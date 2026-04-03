الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جمعية الفجيرة الخيرية تكفل 8615 يتيماً داخل الدولة وخارجها

3 ابريل 2026 10:54

تواصل جمعية الفجيرة الخيرية، التزامها الراسخ برعاية الأيتام ودعمهم، من خلال برامج إنسانية متكاملة تسهم في تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من بناء مستقبل مستقر.

وأكد يوسف راشد المرشودي مدير عام الجمعية، بمناسبة يوم اليتيم العالمي، أن عدد المكفولين بلغ 8615 داخل الدولة وخارجها، ضمن برنامج كفالة الأيتام الذي يُعد أحد أبرز مشاريعها المستدامة، ويحظى بدعم واسع من أهل الخير والمحسنين. وأضاف أن الكفالة في جمعية الفجيرة الخيرية تتنوع لتشمل كفالة الأيتام وأسرهم، وكفالة ذوي الهمم، وطلبة العلم، وحفظة القرآن الكريم، داعياً أهل الخير للمساهمة في هذا المشروع الإنساني النبيل.
وأوضح أن الجمعية توفّر للمكفولين حزمة متكاملة من الرعاية تشمل الكفالات المالية بتقديم كفالات شهرية أو سنوية للأيتام داخل وخارج الدولة، والدعم التعليمي، والذي يشمل مبادرات مثل فرحة يتيم لتوفير الحقيبة المدرسية، والمستلزمات الدراسية، وأجهزة الكمبيوتر إضافة إلى المشاريع الموسمية مثل كسوة العيد، وعيدية اليتيم وحملات رمضان «إفطار صائم»، وحملات الشتاء. وأشار إلى أن الجمعية توفّر في مجال دعم الأسرة المنتجة مشاريع صغيرة لدعم أسر الأيتام وتمكينها مالياً، لافتاً إلى أن اليتيم يحظى بالرعاية الصحية، حيث تقوم الجمعية بتغطية تكاليف علاج الأيتام المستحقين للمساعدة، كما تركّز على الجانب النفسي والتربوي بتخصيص برامج تربوية واجتماعية لدمج الأيتام في المجتمع، وتوفير بيئة رعاية آمنة لهم.

المصدر: وام
جمعية الفجيرة الخيرية
الإمارات
الفجيرة
