"شؤون أسر الشهداء" ينظِّم مراسم واحة الكرامة في أبوظبي

3 ابريل 2026 11:31

ينظِّم مكتب شؤون أسر الشهداء مراسم واحة الكرامة بشكل أسبوعي، حيث تُقام كلَّ يوم سبت في تمام الساعة الخامسة مساءً، ابتداءً من 4 إبريل 2026، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز قيم الفخر والولاء والانتماء الوطني لدى أفراد المجتمع.

تتضمَّن المراسم سلام العلم، والفرقة الموسيقية، وعرض الخيالة، في تجربة متكاملة تجمع بين الرمزية الوطنية والعناصر الثقافية والتراثية، وتعكس أصالة التقاليد الإماراتية، وتُبرز مكانة واحة الكرامة كمَعْلَمٍ وطنيٍّ يجسِّد تضحيات أبناء الوطن.

وتهدف هذه المراسم، التي تسهم في دعم مستهدفات عام الأسرة في دولة الإمارات، إلى تشجيع أفراد المجتمع والعائلات على زيارة واحة الكرامة، والمشاركة في تجربة وطنية تعزِّز التلاحم المجتمعي وترسِّخ القيم المشتركة.

ويجسِّد سلام العلم رمز السيادة والوحدة الوطنية ويعزِّز مشاعر الفخر والانتماء، فيما تعكس الفرقة الموسيقية العسكرية هيبة الدولة والانضباط في المناسبات الرسمية، ويُبرز عرض الخيالة الموروث الثقافي الأصيل ويربط الحاضر بالجذور التاريخية للدولة.

كما تسهم المراسم في ترسيخ مكانة واحة الكرامة كوجهة بارزة ضمن المشهد الثقافي والسياحي في إمارة أبوظبي، حيث تتيح للزوّار فرصة التعرف على محتوى مركز الزوّار والاطِّلاع على قصص وطنية ملهمة.

ومن خلال هذه المبادرة، يهدف مكتب شؤون أسر الشهداء إلى تقديم تجربة أسبوعية تفاعلية تجمع بين الطابع الرسمي والعناصر الثقافية، بما يعزِّز الهُوية الوطنية ويشجِّع أفراد المجتمع على المشاركة الفاعلة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
