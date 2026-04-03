«الزراعة والثروة الحيوانية» بالشارقة: منظومة الأمن الغذائي بالدولة حققت نجاحات عالية المستوى

أكد الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، أن الدائرة والمؤسسة جزءان من منظومة أشمل وأكبر تعمل في دولة الإمارات وتنضويان تحت مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وتعملان بصفة متكاملة مشتركة وعلى مستوى تنسيق فاعل مع جميع الأعضاء في المجلس. وشدد على التعاون الوثيق بين الدائرة ووزارات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد والسياحة، والبيئة والتغير المناخي، ومجلس الإمارات للأمن الغذائي، في ‏إدارة المخزون الإستراتيجي للغذاء في الدولة، من خلال اجتماعات تنسيقية يتم عقدها على مستوى عالٍ لتحقيق أعلى مستويات الأمن الغذائي في كافة الظروف والحالات. وقال، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن دولة الإمارات لديها خطط استباقية بصفة دائمة لتحقيق الأمن الغذائي، وقد حققت نجاحاً كبيراً خلال فترة الجائحة والأحداث بين روسيا وأوكرانيا، وحالات الجفاف التي أصابت عدداً من الدول التي كانت تشكّل بالنسبة لنا جزءاً من سلسلة ‏الإمداد للمواد الغذائية، مضيفاً أنه أصبح لدينا الآن فريق عمل يمتلك خبرة واسعة في أهمية الاستعداد والإجراءات المسبقة، مؤكداً أن الدولة ليست لديها أية مشاكل حقيقية في سلاسل الإمداد، فالمخزون الموجود حالياً يوازي 6 أشهر استباقية سواء في المواد الأولية أو في الأعلاف وذلك تحسباً لأي طارئ. وأضاف أن مؤسسة «اكتفاء» تعمل حالياً بالطاقة القصوى وجميع مواردها مُسخرة للسوق المحلي، فعلى سبيل المثال فقد وصل إنتاجها من الألبان إلى 130 ألف لتر يومياً والاتجاه تصاعدي حتى 300 ألف لتر يومياً بحلول العام 2029، وهو المتوقّع يخدم أكثر من مليون شخص في الدولة، بجانب منتجات الدواجن، التي يصل إنتاجها اليوم إلى 7000 طائر يومياً وصولاً إلى 16 ألف طائر يومياً. وأشار إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برفع الإنتاج، حيث تم حجز مساحات أراضٍ إضافية لهذه التوسعات المستقبلية، بحيث يصل إنتاج المؤسسة إلى 25 و26 ألف طائر يومياً، لافتاً إلى أنه بالنسبة للخضروات والفواكه فالدائرة ومن خلال مزارع «غراس» تقوم بإمداد السوق يومياً بجميع المنتجات الموسمية. وأضاف أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، تخطط الدائرة ودعماً لسلاسل إنتاج الغذاء في الدولة لطرح 140 منتجاً غذائياً في الأسواق المحلية خلال العام الجاري والعام المقبل، بحيث تشمل تقريباً معظم منتجات الألبان والأجبان والزبدة والدهون الحيوانية، وهو مشروع يحظى باهتمام كبير من جانب سموه في أهمية الانتقال من استخدام الزيوت النباتية المهدرجة إلى الزيوت الأصيلة الحيوانية في إنتاج الأغذية، بجانب إنتاج أنواع متعددة من المخبوزات. وأوضح أنه بالنسبة لأسعار المنتجات الغذائية العضوية فمنتجات «اكتفاء» هي الأقل من نوعها في الأسواق مقارنة بغيرها، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة بأن يكون المنتج العضوي في متناول الجمهور. وأشار إلى أنه سيتم طرح منتج جديد في السوق خاص للرياضيين، وهو حليب البروتين، إذ تبلغ نسبة البروتين الطبيعي في الحليب 43% مقارنة بـ34% الموجود في السوق حالياً، مؤكداً أن البروتين في الحليب لا يتضمن أية إضافات أخرى، كما سيتم طرح ضمن خطط الإنتاج القامة منتج الزبادي اليوناني. ولفت إلى أن العمل يجري حالياً لإنشاء مصانع للأجبان والزبدة والسمن والكاتشب ‏ومعجون الطماطم ومربى الفواكه، لافتاً إلى أن جميع مدخلات العمليات الإنتاجية، يتم زراعتها ضمن منظومة «اكتفاء» ما يحقق فكرة الاقتصاد الدائري لضمان جودتها ‏وقيمتها الغذائية العالية. وذكر أن مسلخ ومصنع الدواجن حالياً في مرحلة التشطيبات النهائية، على أن يتم الانتهاء منه بنهاية مايو المقبل، وسيكون جاهزاً بطاقة إنتاجية أكبر من الطاقة الحالية، كذلك مصنع الأعلاف في مرحلة الإنجاز النهائية. وأشار الطنيجي إلى مشروع «حصاد» المشترك بين الدائرة والمزارعين في الإمارة، والذي يركّز على الزراعة الموجهة أو الزراعة التعاقدية، وحظي بموافقة المجلس التنفيذي في الإمارة، وفكرته تقوم على أن دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، تكون جهة مشتركة ومنظمة بين قطاع البيع بالتجزئة والمتاجر والمطاعم وبين المزارعين، لتنظيم توزيع زراعة المنتجات الغذائية بشكل أكثر تنظيماً وتنوّعاً للابتعاد عن إغراق السوق بنوع أو نوعين من الخضروات، ما ينتج عن تدني القيمة السعرية لتلك المنتجات، وسيصبح لدى المزارع عقد سنوي مع أكثر من جهة وفق قدراته الإنتاجية. ولفت إلى أن آلية عمل المركز تبدأ باستقبال المنتجات الغذائية لفحصها، ومن ثم وضعها في مكان للعزل لحين التأكد من استيفائها لكافة المتطلبات والشروط الصحية والمعايير البيئية في الدولة، ثم تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي التغليف، وسيكون هناك التغليف النظامي طبقاً لطلب الجهة المتعاقد معها لهذا المنتج، ومن ثم ينقل عبر سلاسل الإمداد والمزوّدين أو الموزعين إلى مقرات البيع. وذكر أن المركز سيتم الانتهاء من تجهيزه خلال العام المقبل، وتم تخصيص الأرض الخاصة به من جانب حكومة الشارقة واعتماد تكلفته الإنشائية من قبل المجلس التنفيذي. وأشار إلى أن «غراس» منظومة غذائية مختلفة ‏أراد صاحب السمو حاكم الشارقة من خلالها أن يعيد للإنسانية مفهوم الغذاء وإنتاج الخضار والفواكه، فالبذور التي تم استجلابها لهذا المشروع هي بذور قديمة أصيلة غير معدلة وراثيا تمتلكها إحدى المزارعات الأوروبيات، والتي حصلت على مدى أكثر من عام على المزرعة الأوروبية الأولى من جانب الاتحاد الأوروبي، وهي تحتفظ بهذه البذور من قبل الحرب العالمية الثانية وتمت زراعة هذه البذور ضمن منشآت «غراس» كزراعة عضوية، لافتاً إلى أن أشكال الخضروات مختلفة ولا تكون متناسقة مثل الخضار الحديثة، وتقوم الدائرة بتزويد منافذ البيع في جمعية الشارقة التعاونية بهذه المنتجات.