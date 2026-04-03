«السلامة الغذائية» تغلق منشأة "مطعم أمينة"

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مطعم أمينة" الواقعة في شارع زايد الأول بمدينة أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-1029066)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، فضلاً عن خطورة ممارسات المنشأة على الصحة العامة.



وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، مما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.