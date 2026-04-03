الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

حالة جوية متقلبة على الدولة من السبت إلى 10 أبريل

3 ابريل 2026 14:04

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الدولة خلال الفترة من يوم غد "السبت" وحتى 10 أبريل الجاري حالة جوية متقلبة، تتخللها فرص لهطول الأمطار ونشاط ملحوظ في حركة الرياح.

وذكر المركز، في بيان له اليوم، أن الطقس سيكون من ليل غد "السبت" والأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الشمالية.

أخبار ذات صلة
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة في أبريل وزيادة عدد ساعات النهار

ويسود طقس صحو إلى غائم جزئياً، يومي الإثنين والثلاثاء ونهار الأربعاء، ويتحول إلى أجواء مغبرة أحياناً بفعل نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تنشط إلى قوية السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، ومتزامنة مع انخفاض في درجات الحرارة، فيما يتراوح البحر بين الاضطراب وشدة الاضطراب أحياناً.

وتعود الحالة الجوية إلى التقلب مجدداً من ليل الأربعاء إلى صباح الجمعة، حيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة وعلى فترات متباعدة.

المصدر: وام
الطقس
الأرصاد
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©