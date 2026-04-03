شرطة أبوظبي تناشد السائقين بعدم الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير

ناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين عبر فيديو لحوادث حقيقية بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة، ضمن مبادرة "لكم التعليق" الالتزام بقواعد السلامة المرورية وذلك بعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية والخارجية والانتباه دائماً من مفاجآت الطريق.





وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة.

وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم و4 نقاط مرورية.



