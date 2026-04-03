الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
شرطة أبوظبي تناشد السائقين بعدم الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير

3 ابريل 2026 14:23

ناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين عبر فيديو لحوادث حقيقية بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة، ضمن مبادرة "لكم التعليق" الالتزام بقواعد السلامة المرورية وذلك بعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية والخارجية والانتباه دائماً من مفاجآت الطريق. 

وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة. 

أخبار ذات صلة
«السلوكيات المرورية الخطرة» جلسة حوارية في مجلس المقام
قائد عام شرطة أبوظبي يستقبل السفير الهندي

وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم و4 نقاط مرورية. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
