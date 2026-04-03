الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة في أبريل وزيادة عدد ساعات النهار

3 ابريل 2026 14:57

كشف المركز الوطني للأرصاد عن السمات المناخية لشهر أبريل الجاري الذي يُعد من أشهر الفترة الانتقالية الأولى "فصل الربيع" التي تتسم بتباين ملحوظ وتسارع في تغير توزيعات الضغط الجوي في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، الأمر الذي ينعكس في صورة تقلبات سريعة ومتلاحقة في الأحوال الجوية.

 

وذكر المركز، في بيان له، أن الشمس تواصل حركتها الظاهرية باتجاه الشمال نحو مدار السرطان، ما يؤدي إلى زيادة تدريجية في طول ساعات النهار في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بالتزامن مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق الدولة، وتسجل معدلات الحرارة خلال شهر أبريل زيادة تتراوح بين 3 و5 درجات مئوية مقارنة بشهر مارس الماضي.

 

فيما يتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على المنطقة، مقابل تأثرها بامتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية، والتي تتحرك من الغرب إلى الشرق، بما في ذلك امتداد منخفض البحر الأحمر من الجهة الغربية أو امتدادات منخفضات من الجهة الشرقية، مع ازدياد كميات السحب على بعض المناطق في حال تعمق هذه المنخفضات، وتهيؤ الفرصة لهطول الأمطار.

 

وتشهد مستويات الرطوبة النسبية انخفاضاً طفيفاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر مارس، خاصة في النصف الثاني منه، مع بقاء فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف قائمة على مناطق متفرقة، لا سيما خلال النصف الأول من الشهر، على أن يتراجع تكرار حدوثها تدريجياً خلال النصف الثاني.

 

ويتراوح متوسط درجات الحرارة خلال شهر أبريل بين 25 و30 درجة مئوية، فيما يتراوح متوسط درجات الحرارة العظمى بين 32 و37 درجة مئوية، والصغرى بين 20 و23 درجة مئوية وسُجلت أعلى درجة حرارة بلغت 46.9 درجة مئوية في منطقة الرويس عام 2012، في حين سُجلت أدنى درجة حرارة بلغت 5.0 درجات مئوية على جبل جيس عام 2013.

 

ويبلغ متوسط سرعة الرياح نحو 13 كيلومتراً في الساعة، بينما تم تسجيل أعلى سرعة رياح بلغت 121.3 كيلومتر في الساعة على جبل حفيت عام 2013، في حين بلغت أعلى هبة رياح 137 كيلومتراً في الساعة في مطار العين عام 2003.

 

ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال الشهر نحو 43%، فيما يتراوح متوسط الرطوبة العظمى بين 62% و82%، والصغرى بين 17% و28%.. وسُجل أعلى معدل لتكرار الضباب في عام 2015، بواقع 11 يوماً من الضباب و4 أيام من الضباب الخفيف.

 

وفيما يتعلق بالأمطار، لفت المركز إلى أن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال شهر أبريل بلغت 260.3 ملم، وذلك في منطقة خطم الشكلة بمدينة العين خلال عام 2024.

المصدر: وام
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
الأرصاد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©