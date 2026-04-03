12 إصابة إثر حادث نتيجة سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح في منطقة عجبان

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي عن تعرض 12 شخصا لإصابات بعد حادث ناجم عن سقوط شظايا في منطقة عجبان، إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية.

وقال المكتب، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي تم الإعلان عنه سابقاً، والناجم عن سقوط شظايا في منطقة عجبان، إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية، تؤكد الجهات المختصة أن الحادث أسفر عن تعرض 6 أشخاص من الجنسية النيبالية و5 أشخاص من الجنسية الهندية لإصابات ما بين البسيطة والمتوسطة".

وأضاف المكتب "كما وتعرض شخص من الجنسية النيبالية لإصابة بليغة".

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".