محمد بن راشد: مشروعنا في تحدي القراءة العربي مستمر

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تحدي القراءة العربي مستمر.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «مشروعنا في تحدي القراءة العربي مستمر.. حيث وصل عدد المشاركين في دورته العاشرة أكثر من 40 مليون طالب في 138 ألف مدرسة من 60 دولة حول العالم».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «مشاريعنا الحضارية لا تتوقف.. بل هي نابعة من إيماننا بأهمية بناء الإنسان المتعلم والواعي والمتمكن من أدوات المستقبل. أما الزبد فيذهب جفاء.. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».

وأكد سموه «وهذا المشروع سينفع ملايين الطلاب.. وسينفع الناس وسينفع الأرض. وسنبقى داعمين له ومؤمنين بأهميته الحضارية».

مشروعنا في تحدي القراءة العربي مستمر ..

حيث وصل عدد المشاركين في دورته العاشرة أكثر من 40 مليون طالب في 138 ألف مدرسة من 60 دولة حول العالم .



مشاريعنا الحضارية لا تتوقف .. بل هي نابعة من إيماننا بأهمية بناء الإنسان المتعلم والواعي والمتمكن من أدوات المستقبل .



أما الزبد فيذهب… pic.twitter.com/VyabmsjpAb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 3, 2026