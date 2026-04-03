الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

"أبوظبي للدفاع المدني" تطلق تطبيق "المستجيب المجتمعي" لتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ

تطبيق "المستجيب المجتمعي"
3 ابريل 2026 19:10

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تطبيق "المستجيب المجتمعي" عبر المتاجر الإلكترونية الرسمية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من حملة "مجتمعنا جاهز"، في خطوة تُجسد تفعيل منظومة العمل التطوعي، وتعكس التوجه نحو تعزيز جاهزية المجتمع ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، بما يدعم حماية الأرواح والممتلكات.

يأتي إطلاق التطبيق كأحد المخرجات الرئيسية لوثيقة "الإطار العام للعمل المشترك للمشاركة المجتمعية/ التطوع لصالح أنشطة الدفاع المدني بإمارة أبوظبي"، التي تم تطويرها بالشراكة مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، ومؤسسة الإمارات - برنامج ساند، إضافة إلى كونه أحد مخرجات التعاون مع مبادرة "كلنا شرطة"، في إطار تكامل الجهود الحكومية لترسيخ نموذج مؤسسي متكامل يُنظّم العمل التطوعي ويُعزز تكامل الأدوار بين الجهات المعنية ضمن منظومة مستدامة وفعّالة.

يُعد التطبيق منصة ذكية لتمكين المتطوعين وتأهيلهم وفق أطر تدريبية معتمدة، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة، ورفع كفاءة التعامل مع مختلف الحوادث والطوارئ، بما يعكس تبني الهيئة لأفضل الممارسات العالمية في إشراك المجتمع كشريك فاعل في منظومة السلامة.

وأكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أن إطلاق التطبيق يجسد رؤية استباقية ترتكز على تمكين أفراد المجتمع وتعزيز ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، داعيةً أفراد المجتمع إلى التسجيل والانضمام إلى التطبيق، والمساهمة في دعم منظومة متكاملة تعزز الأمن والسلامة، وترسخ قيم العطاء والتطوع كجزء أصيل من الهوية المجتمعية في إمارة أبوظبي.

المصدر: وام
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
تطبيق
الطوارئ
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©